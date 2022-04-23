Hisarcık'ta 3 bin kişiye iftar verildi - Son Dakika
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Hisarcık'ta 3 bin kişiye iftar verildi

23.04.2022 08:37
Hisarcık'ta 3 bin kişiye iftar verildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 3 bin kişi belediyenin düzenlediği iftar sofrasında buluştu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 3 bin kişi belediyenin düzenlediği iftar sofrasında buluştu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, iftar programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır kalabalık iftar sofralarının kurulamadığını hatırlattı.

Çalışkan, "İçinde bulunduğumuz ramazan ayı ve bu iftar sofraları bizlerin bir araya gelmesine, kaynaşmasına, konuşmasına vesile oluyor ve dostluklarımızı pekiştiriyor. Hisarcık Belediyesi olarak da buna öncülük etmekten mutlu oluyoruz." dedi.

İftarın ardından pamuk şeker ve mısır ikram edilen programda çocuklar, kurulan oyun parkurlarında eğlendi.

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Fatih Çalışkan, Hisarcık, Kütahya, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hisarcık'ta 3 bin kişiye iftar verildi - Son Dakika


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