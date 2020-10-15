Hisarcık'ta 3. Etap TOKİ konut yapım ihalesi 11 Kasım'da - Son Dakika

Hisarcık'ta 3. Etap TOKİ konut yapım ihalesi 11 Kasım'da

15.10.2020 11:58
Hisarcık'ta 3. Etap TOKİ konut yapım ihalesi 11 Kasım'da, System.String[]

Hisarcık Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vasıtası ile yapılacak olan 198 konutun yapım ihalesinin 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Hisarcık Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vasıtası ile yapılacak olan 198 konutun yapım ihalesinin 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma adına öncülük ettikleri 198 TOKİ konutu, 1 adet Camii inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi proje ihalesinin 11 Kasım 2020 Çarşamba günü yapılacağını, inşaat çalışmalarına ise 2021 yılında başlanacağını söyledi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta 3. Etap TOKİ konut yapım ihalesi 11 Kasım'da
Hisarcık'ta 3. Etap TOKİ konut yapım ihalesi 11 Kasım'da

Fatih Çalışkan, Hisarcık, Kasım, Toki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hisarcık'ta 3. Etap TOKİ konut yapım ihalesi 11 Kasım'da - Son Dakika

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