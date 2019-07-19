Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta 4 branşta Yaz Spor Okulu açıldı
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Hisarcık'ta 4 branşta Yaz Spor Okulu açıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce badminton, masa tenisi, atletizm ve voleybol branşlarında Yaz Spor Okulu açıldığı bildirildi.

Hisarcık'ta 4 branşta Yaz Spor Okulu açıldı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğünce badminton, masa tenisi, atletizm ve voleybol branşlarında Yaz Spor Okulu açıldığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürü oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Antrenör Ahmet Takmak nezaretinde badminton, masa tenisi, atletizm ve voleybol branşlarında açılan Yaz Spor Okullarına 39 öğrencinin katıldığını söyledi.

Yılmaz," Yaz Spor Okulları, eğitim dönemini tamamlayan çocuklarımız yaz dönemini sadece oturarak değil, spor faaliyetleri yaparak kendini geliştirip, hem beyinlerini hem de zihinlerinin gelişimlerine vesile olacaktır" dedi. - KÜTAHYA
voleybol, Atletizm, Hisarcık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
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