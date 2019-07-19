Hisarcık'ta 4 branşta Yaz Spor Okulu açıldı
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce badminton, masa tenisi, atletizm ve voleybol branşlarında Yaz Spor Okulu açıldığı bildirildi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
'nın Hisarcık
ilçesinde Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
İlçe Müdürlüğünce badminton, masa tenisi, atletizm ve voleybol
branşlarında Yaz Spor Okulu açıldığı bildirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürü oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Antrenör Ahmet Takmak nezaretinde badminton, masa tenisi, atletizm ve voleybol branşlarında açılan Yaz Spor Okullarına 39 öğrencinin katıldığını söyledi.
Yılmaz," Yaz Spor Okulları, eğitim dönemini tamamlayan çocuklarımız yaz dönemini sadece oturarak değil, spor faaliyetleri yaparak kendini geliştirip, hem beyinlerini hem de zihinlerinin gelişimlerine vesile olacaktır" dedi. - KÜTAHYA
Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı Hasan Ali Kaldırım sordu! Volkan Ballı transferi açıkladı Betül Demir'den Falcao paylaşımı! Comolli görüştü, Fenerbahçe Gustavo ile anlaşmaya vardı