Hisarcık'ta 5 kişiye 1 çöp konteyneri düşüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta 5 kişiye 1 çöp konteyneri düşüyor - Son Dakika

Hisarcık'ta 5 kişiye 1 çöp konteyneri düşüyor

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde evsel atıkların, küllerin toplanması, çöp ve küllerin ayrıştırılması konularının görüşüldüğü muhtarlar toplantısında ilçe genelinde 5 kişiye 1 çöp konteyneri düştüğü açıklandı.

Hisarcık'ta 5 kişiye 1 çöp konteyneri düşüyor, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde evsel atıkların, küllerin toplanması, çöp ve küllerin ayrıştırılması konularının görüşüldüğü muhtarlar toplantısında ilçe genelinde 5 kişiye 1 çöp konteyneri düştüğü açıklandı.


Kaymakam Buğra Karadağ Başkanlığındaki toplantıya İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan, Yazı İşleri Müdürü Ali Köse ve 25 köy muhtarı katıldı.


Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; evsel atıkların toplanması, çöp ve küllerin ayrıştırılması akabinde küllerin toplanması konuları görüşüldü. Toplantıda Türkiye genelinde 45 kişiye 1 konteyner, Kütahya genelinde 25 kişiye 1 konteyner, Hisarcık genelinde ise 5 kişiye 1 çöp konteyneri düştüğü ve bununda sayısal veri olarak yeterli ve iyi olduğu belirtildi. Evsel atıkların ve küllerin toplanması, içme sularının klorlanması ve depolarının bakım ve temizliği ile ilgili ile ilgili istişare edilerek yapılması gereken işlemler hakkında köy muhtarları bilgilendirildi.


Toplantıda Köy Muhtarlıklarına 2020 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Özel İdare kaynakları ile yapılan ve yapılması planlanan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca köylere gelen satıcı ve yabancı şahıslar hakkında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi. Daha sonra her muhtara söz verilerek köylerin talep ve ihtiyaçları tespit edildi. - KÜTAHYA

Süleyman Erdoğan, Hisarcık, Karadağ, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:47 Kaynak: İHA
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