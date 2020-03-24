Hisarcık'ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini Jandarma yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini Jandarma yapıyor - Son Dakika

Hisarcık'ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini Jandarma yapıyor

7 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde jandarma ekipleri köylerde ikamet eden ve Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaç malzemelerinin alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.

Hisarcık'ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini Jandarma yapıyor, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde jandarma ekipleri köylerde ikamet eden ve Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaç malzemelerinin alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.


Evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını 112'den ve Köy Muhtarları vasıtasıyla tespit ettikten sonra temin ettikleri ihtiyaç malzemelerini maske ve eldiven takarak sahiplerine ulaştırıyor.


Dereköy Muhtarı Tayfun Bütün, Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden canla başla çalışan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Hisarcık, Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
1 gün önce "Bu da bize hayırlı olsun" diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu Fransa'da korona virüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:55:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hisarcık'ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini Jandarma yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]