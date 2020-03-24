Hisarcık'ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini Jandarma yapıyor - Son Dakika

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Hisarcık'ta 65 yaş üzeri köylülerin alışverişini Jandarma yapıyor
7 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde jandarma ekipleri köylerde ikamet eden ve Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaç malzemelerinin alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde jandarma ekipleri köylerde ikamet eden ve Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaç malzemelerinin alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.
Evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını 112'den ve Köy Muhtarları vasıtasıyla tespit ettikten sonra temin ettikleri ihtiyaç malzemelerini maske ve eldiven takarak sahiplerine ulaştırıyor.
Dereköy Muhtarı Tayfun Bütün, Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden canla başla çalışan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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