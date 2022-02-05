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Hisarcık'ta 8 metruk bina yıkıldı - Son Dakika

Hisarcık'ta 8 metruk bina yıkıldı

05.02.2022 10:05
Hisarcık'ta 8 metruk bina yıkıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tehlike oluşturan 8 metruk binanın yıkım işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde tehlike oluşturan 8 metruk binanın yıkım işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Hisarcık Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisindeki emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk 8 binanın yıkımı tamamlandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk 8 binanın gerekli inceleme ve izinlerin alınmasının ardından yıkım çalışmalarının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," İlçemizde yıllardır kullanılmayan ve büyük tehlike arz eden Cumhuriyet ve Şehitler Mahallelerindeki toplam 8 binadan 5 tanesinin yıkımını daha önce gerçekleştirmiştik. Son olarak kalan 3 binanın daha yıkımını tamamladık" dedi. - KÜTAHYA

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Fatih Çalışkan, Cumhuriyet, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta 8 metruk bina yıkıldı - Son Dakika


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