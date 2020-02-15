Hisarcık'ta acil toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta acil toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi - Son Dakika

Hisarcık'ta acil toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Hisarcık Belediyesi tarafından afet ve acil durumlar sonrası toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi.

Hisarcık'ta acil toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Hisarcık Belediyesi tarafından afet ve acil durumlar sonrası toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi.


AFAD tarafından afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarının konumları belirlendi. Belirlenen acil toplanma ve geçici barınma alanlarına belediye tarafından tabelalar konuldu.


İlçe merkezinde 7 toplanma alanı belirlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Acil toplanma ve geçici barınma alanı olarak belirlenen Atatürk İlkokulu. Şehitler Ortaokulu, Meslek Yüksek Okulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Kaymakamlık bahçesi ile Karşıyaka ve Yenidoğan Parklarına belediye olarak tabelaları yerleştirdik. Zaman içerisinde değişen şartlara göre bu alanlar güncellenebilir, çoğaltılabilir. Herhangi bir doğal afet ve acil durum esnasında ihtiyaç sahibi halkımızı bu alanlara yerleştirmeyi planlıyoruz. Temennimiz odur ki hazırlamış olduğumuz bu alanları kullanmaya ihtiyaç duymayalım" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi
Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı Bilirkişi tek tek tespit etti! Oslo görüşmelerinin parça parça birleştirilmiş kayıtlardan oluştuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:04:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hisarcık'ta acil toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]