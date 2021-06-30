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Hisarcık'ta adaçayı yağı deneme üretimi - Son Dakika

Hisarcık'ta adaçayı yağı deneme üretimi

30.06.2021 12:38
Hisarcık'ta adaçayı yağı deneme üretimi, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifince kurulan Endemik, Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisinde adaçayı yağı ilk deneme üretiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifince kurulan Endemik, Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisinde adaçayı yağı ilk deneme üretiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Hisarcıkoop adıyla görsel ve yazılı patent tescil, gıda üretim izinlerini alarak başlatmış oldukları Endemik, Aromatik Bitkiler Paketleme tesisinde adaçayı, papatya, altın otu paketlemesi ile adaçayı yağı üretimi yapılacağını söyleyen Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Çalışkan," İlçemiz ve bölgemizde bulunan doğa ve doğal bitkilerin değerlendirilmesi ile vatandaşlarımıza katkısı olması, Hisarcıkoop'un ürün ve üretim çeşitliliği ile pazar oluşturması için İlçe Kaymakamımız Buğra Karadağ tarafından Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize Distilasyon makinesi alınmıştır. Distilasyon makinası deneme distilesini Kaymakamımız Buğra Karadağ ve İlçe Tarım Orman Müdürü Cihan Şen ile birlikte adaçayı yağı ilk deneme üretimini gerçekleştirdik. Kooperatifimizce tesislerde adaçayı, papatya, altın otu paketlemesi ile adaçayı yağı üretimi yapılacak. Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize yapmış oldukları katkıdan, çalışmalarımıza vermiş oldukları destekten dolayı İlçe Kaymakamımız Buğra Karadağ'a Tarım Orman İlçe Müdürü Cihan Şen 'e teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta adaçayı yağı deneme üretimi
Hisarcık'ta adaçayı yağı deneme üretimi
Hisarcık'ta adaçayı yağı deneme üretimi
Hisarcık'ta adaçayı yağı deneme üretimi
Hisarcık'ta adaçayı yağı deneme üretimi

Hisarcık, Karadağ, Kütahya, Patent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta adaçayı yağı deneme üretimi - Son Dakika Ekonomi


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