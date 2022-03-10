Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı - Son Dakika
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Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı

10.03.2022 10:24
Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde trafik güvenliği ve şehir içi ulaşıma rahatlık kazandırmak amacıyla tır, kamyon gibi ağır vasıtaların ilçe merkezine girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde trafik güvenliği ve şehir içi ulaşıma rahatlık kazandırmak amacıyla tır, kamyon gibi ağır vasıtaların ilçe merkezine girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Uygulanan yasak ile tır, kamyon gibi ağır vasıtaların şehir trafiğine ve alt yapıya olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yetkililer, sürücülere yasağa riayet etmeleri ve çevre yollarını kullanmalarını istediler. - KÜTAHYA

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Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girişleri yasaklandı - Son Dakika
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