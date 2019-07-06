Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların yolları bozduğu iddiası
9 dakika önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde asfaltlama çalışması yapılan Kutlubeyler-Ulaşlar köyleri arasındaki yola asfalt malzemesi çeken ve tonaj uygulamasını ihlal eden kamyonların Beyköy ve Kutluhallar arasındaki grup yoluna büyük zarar verdiği iddia edildi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
'nın Hisarcık
ilçesinde asfaltlama çalışması yapılan Kutlubeyler-Ulaşlar köyleri arasındaki yola asfalt malzemesi çeken ve tonaj uygulamasını ihlal eden kamyonların Beyköy
ve Kutluhallar arasındaki grup yoluna büyük zarar verdiği iddia edildi.
Beyköy ve Kutluhallar köylüleri, iki yıl önce yapılan Beyköy ve Kutluhallar arasındaki 5 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışması yapılan Kutlubeyler-Ulaşlar yoluna asfalt malzemesi çeken ve aşırı yükleme yapan kamyonlar tarafından tahrip edildiğini iddia ederek," Bazı kamyon sürücülerinin dikkatsiz davranışları yüzünden Beyköy ve Kutluhallar yolunda yer yer çökme ve bozulmalar meydana gelmektedir. Yeni asfalt yapılacak yola asfalt malzemesi çeken ve tonaj uygulamasını ihlal eden kamyonlarının yüklerine trafik denetimi yapılmamakta, bu durum yollarımıza büyük zarar vermektedir. Yetkililerden yollarımızın aşırı yükleme yapan kamyonlardan daha fazla zarar görmemesi için trafik denetimlerinin arttırılmasını istiyoruz" dediler. - KÜTAHYA
Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli
Geliri olmayan engelli ve muhtaç vatandaşa devletten aylık 817 lira destek
Gerekçeli karar yazıldı! FETÖ, eski savcı Osman Şanal'ı özellikle görevlendirmiş
Taksicilere 'son durak' operasyonu: Turistler için 'mal', 'kuş' diyorlarmış