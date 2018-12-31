Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Avcı Eğitimi Kursu

Hisarcık'ta Avcı Eğitimi Kursu

1 saat önce

Hisarcık ilçesi'nde Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle çevrenin ve av hayvanlarının korunması amacıyla Avcı Eğitimi Kursu açıldı.

Hisarcık'ta Avcı Eğitimi Kursu, System.String[]
Hisarcık ilçesi'nde Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle çevrenin ve av hayvanlarının korunması amacıyla Avcı Eğitimi Kursu açıldı.

Atatürk İlkokulunda verilen Avcı Eğitimi Kursunda kursiyerlere 5 uzman tarafından; Avcılığın tarihi, temel kuralları, sürdürülebilir avcılık, temel harita bilgisi, av hayvanları, av köpekleri, ilkyardım, avda güvenlik ve avda kullanılan araç gereçler konularında bilgi veriliyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, 28 kursiyere verilen kursun toplam 32 saat süreceğini söyledi.

Kaya, açılan kurs sayesinde avcılığa meraklı olan vatandaşların avlanmada kendini ve doğayı korumaya yönelik bilgi edinmelerinin sağlandığını, bu sayede çevre ve av hayvanlarının daha iyi korunacağını belirtti.(MA-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Halk Eğitimi Merkezi, Kütahya, Hisarcık, Güncel
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