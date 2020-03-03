Hisarcık'ta Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşü - Son Dakika

Hisarcık'ta Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşü

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının organizasyonuyla Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Hisarcık'ta Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşü, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının organizasyonuyla Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.


Yenidoğan Mahallesi Süleyman Güleç Caddesinde toplanan kalabalık dev Türk Bayraklarıyla "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Her Şey Vatan İçin, "Ya Allah Bismillah Allah-ü Ekber" sloganları atarak Belediye Hizmet binası önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdiler. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması ve şehitler için dua yapıldı.


Yürüyüşteki birlik beraberliğin güzel bir örnek teşkil ettiğini belirterek katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Her daim birlik beraberlik içerisinde olalım. Biraz önce şehit ve yaralılarımızın olduğuna dair üzüntülü bir haber aldık. Rabbim ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun" dedi.


Yürüyüşe Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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