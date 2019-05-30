Hisarcık'ta bayram öncesi mezarlık temizliği
2 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık Belediyesi tarafından ilçe mezarlığında ot biçme ve bakım çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandığı bildirildi.
Kütahya'nın Hisarcık Belediyesi tarafından ilçe mezarlığında ot biçme ve bakım çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:55 Kaynak: İHA
İlçe mezarlığında her yıl rutin olarak bakım ve temizlik çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, büyüyen otlardan dolayı mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde yaşanan sıkıntının otların temizlenmesiyle giderildiğini söyledi.
Çalışkan, "10 gün süren ot biçme çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanmasıyla halkımız bakımlı ve temiz bir mezarlıkta ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebileceklerdir" dedi. - KÜTAHYA
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Son dakika! Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanlarını darp eden mekan sahibine gözaltı!
Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada