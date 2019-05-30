Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta bayram öncesi mezarlık temizliği
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Hisarcık'ta bayram öncesi mezarlık temizliği

2 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık Belediyesi tarafından ilçe mezarlığında ot biçme ve bakım çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandığı bildirildi.

Hisarcık'ta bayram öncesi mezarlık temizliği, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık Belediyesi tarafından ilçe mezarlığında ot biçme ve bakım çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandığı bildirildi.

İlçe mezarlığında her yıl rutin olarak bakım ve temizlik çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, büyüyen otlardan dolayı mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde yaşanan sıkıntının otların temizlenmesiyle giderildiğini söyledi.

Çalışkan, "10 gün süren ot biçme çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanmasıyla halkımız bakımlı ve temiz bir mezarlıkta ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebileceklerdir" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:55 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kütahya, Hisarcık, Güncel
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