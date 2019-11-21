Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Belediyesi ve Bor İşletmesi'nden arazi sahiplerine yeni alternatif yol
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta Belediyesi ve Bor İşletmesi'nden arazi sahiplerine yeni alternatif yol - Son Dakika

Hisarcık'ta Belediyesi ve Bor İşletmesi'nden arazi sahiplerine yeni alternatif yol

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı arazilerin üç yıl önce Bor İşletmesi tarafından kamulaştırmasının ardından istimlak alanı dışındaki arazi sahiplerinin geçiş yolu hafriyat çalışmaları gerekçe gösterilerek kapatılmıştı.

Hisarcık'ta Belediyesi ve Bor İşletmesi'nden arazi sahiplerine yeni alternatif yol, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı arazilerin üç yıl önce Bor İşletmesi tarafından kamulaştırmasının ardından istimlak alanı dışındaki arazi sahiplerinin geçiş yolu hafriyat çalışmaları gerekçe gösterilerek kapatılmıştı.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kovacık Mevkiinde arazisi bulunan şahısların üç yıldır süren mağduriyetini gidermek amacıyla Emet Bor İşletme Müdürlüğüyle işbirliğine giderek arazi sahiplerinin Kovacık Mevkiindeki arazilerine rahatça gidip gelmeleri için 1,5 kilometrelik yeni alternatif arazi yol açma çalışmalarının başlandığını belirtti.


Çalışkan," Bu mevkide tarım arazisi bulunan hemşerilerimiz önümüzdeki haftadan itibaren arazilerine rahatça ulaşım sağlayabileceklerdir. İlçemize ve çevre yöre halkımıza hayırlı olsun" dedi.


Üç yıldan beri arazilerine ulaşmak için 4 kilometrelik arazi yolu yerine 20 kilometre mesafedeki yeni grup köy yolunu kullanmak zorunda kaldıklarını söyleyen arazi sahipleri," Bu durum bizleri maddi açıdan mağdur etmekte ve ayrıca zaman kaybına neden olmaktaydı. Yol sorunumuzu çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Karşıyaka, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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