Hisarcık'ta beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadı başladı - Son Dakika

Hisarcık'ta beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadı başladı
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadına başlandı.
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde beyaz altın olarak bilinen sarımsak hasadına başlandı.
Hisarcık ilçesinin sarımsak deposu olarak bilinen ve ünü ilçe dışına yayılan Kızılçukur köyünde yetişen sarımsağın hasadına başlandı. Köylü kadınlar gün boyu tarlalarda sarımsakları sökerek toplarken, evlerine de maddi gelir sağlıyor. Sarımsak üreticilerinden Muzaffer Güner, köy halkının önemli gelir kaynaklarından olan sarımsağı söküp toplamak için köylülerin gün boyu çalıştığını söyledi. Sarımsakların organik ve kendine has bir tadı olduğunu ifade eden Güner, "Bu yıl köyümüzde yaklaşık 30 dönüm araziye sarımsak ekimi yapıldı. Organik olması ve kendine has tadıyla ünü ilçemiz dışına yayılan sarımsağı yetiştirme aşamasında ilaç kullanmıyor, sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Şu an sökümüne başladığımız sarımsağı 10 gün kadar güneşte kuruttuktan sonra sınıf sınıf ayırarak pazara sunacağız. Sarımsağın hasat döneminde tüccarlar köyümüze kadara gelerek alım yapıyorlar. Beyaz altın olarak nitelendirdiğimiz yeni mahsul yerli sarımsağın şu anki pazar fiyatı 20 lira civarında. İnşallah ürünümüzü bu yıl iyi bir fiyatla satarız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:42 Kaynak: DHA
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