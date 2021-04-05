Hisarcık'ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Hisarcık'ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı

05.04.2021 12:52
Hisarcık'ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy'de inşaat halindeki bir binanın merdiveninin çökmesi sonucu merdivenin altında kalan işçi ağır yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy'de inşaat halindeki bir binanın merdiveninin çökmesi sonucu merdivenin altında kalan işçi ağır yaralandı.

Beyköy köyünde inşaatı devam eden bir binanın merdiveni henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaatta çalışan işçi İsmail Savcı'nın(43) üzerine çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Çöken merdivenin altında kalarak ağır yaralanan İsmail Savcı, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çöken merdivenin altından çıkartıldı. Savcı, ambulansla Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı İsmail Savcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı
Hisarcık'ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı
Hisarcık'ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı
Hisarcık'ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı

İsmail Savcı, Hisarcık, Kütahya, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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