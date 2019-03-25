Hisarcık'ta Binalarda Isı Yalıtımı Yaygınlaşıyor
34 dakika önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz hattının boru döşeme çalışmalarına başlanmasıyla ilçedeki binalarda ısı yalıtımının yaygınlaştığı bildirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz hattının boru döşeme çalışmalarına başlanmasıyla ilçedeki binalarda ısı yalıtımının yaygınlaştığı bildirildi.
Evinde ısı yalıtım çalışması yaptıran İsmail Tural, ilçede doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarının başlamasıyla binalarda ısı yalıtımının ön plana çıktığını söyledi.
Tural," İlçemiz Eylül ayında doğal gaza kavuşacak. Bölgemizde kış çok sert geçiyor. Binalarda yapılacak olan ısı yalıtımının yüzde 35 ile yüzde 50 civarında enerji tasarruf sağladığı biliniyor. Bu nedenle üç katlı binamda ısı yalıtımı için mantolama yaptırıyorum. Yalıtımın metrekaresinin maliyeti boya dahil 50-55 TL'yi buluyor. Isı yalıtımı sayesinde enerjiyi daha verimli kullanarak gereksiz maliyetten kurtulmuş olacağım" diye konuştu. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:20 Kaynak: İHA
Seçime 6 Gün Kala 9 Büyükşehirde Dengeleri Değiştirecek Anket
Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı
İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller
Vatandaşın Gözü Önünde Çörek Otu Yağı Üretip Kilosunu 90 Liraya Satıyor