Hisarcık'ta birlik ve beraberlik mesajları verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta birlik ve beraberlik mesajları verildi - Son Dakika

Hisarcık'ta birlik ve beraberlik mesajları verildi

6 saat önce

İdlib'te yaşanan hain saldırının ardından Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları verildi.

Hisarcık'ta birlik ve beraberlik mesajları verildi, System.String[]

İdlib'te yaşanan hain saldırının ardından Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları verildi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, cuma namazı çıkışı Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Kaymakamı Buğra Karadağ, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte İblid'te yaşanan hain saldırıda şehit olan askerler için birlik ve beraberlik toplantısı düzenlediklerini söyledi. Çalışkan, "Bu hain saldırıyı tüm Hisarcık halkı olarak kınıyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle tek yumruk olarak askerimizin ve devletimizin yanındayız. Yüce Mevlam ordumuzu ve askerlerimizi korusun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi
İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır Soma'da maden ocağında patlama meydana geldi, 4 işçi yaralandı Türkiye'nin BM temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Güvenliğimiz tehdit edilirse güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 02:34:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hisarcık'ta birlik ve beraberlik mesajları verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]