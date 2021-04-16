Hisarcık'ta çörekotu ekimi yapıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü demonstrasyon çalışmaları kapsamında çörekotu ekimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları denetiminde Karbasan köyünde 5 dekarlık alanda dekara 1,2 kilogram çörekotu tohumu dekara 10 kilogram DAP gübresi mibzer ile ekimi Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ve Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya'nın da katılımıyla gerçekleşti. - KÜTAHYA