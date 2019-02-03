Hisarcık'ta Dağlık Arazide Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dağlık arazide çıplak vaziyette kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesinde dağlık arazide çıplak vaziyette kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Hisarcık- Simav
Karayolunun Akyol mevkiindeki Kozaklı
arazi yolu menfezinde çıplak bir erkek cesedi gören bölgedeki A.K isimli avcı durumu jandarmaya bildirdi. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede 60-65 yaşları arasında olan kimliği belirsiz erkek cesedinde darp ve morluklar olduğunu belirledi. İncelemenin ardından hastane morguna kaldırılan kimliği belirsiz şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderilecek. Bu arada jandarma ekipleri olay yeri yakınlarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:41 Kaynak: İHA
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