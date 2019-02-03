Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Dağlık Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Hisarcık'ta Dağlık Arazide Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dağlık arazide çıplak vaziyette kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Hisarcık'ta Dağlık Arazide Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dağlık arazide çıplak vaziyette kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık- Simav Karayolunun Akyol mevkiindeki Kozaklı arazi yolu menfezinde çıplak bir erkek cesedi gören bölgedeki A.K isimli avcı durumu jandarmaya bildirdi. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede 60-65 yaşları arasında olan kimliği belirsiz erkek cesedinde darp ve morluklar olduğunu belirledi. İncelemenin ardından hastane morguna kaldırılan kimliği belirsiz şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Bu arada jandarma ekipleri olay yeri yakınlarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

Simav, Kütahya, Hisarcık, 3. Sayfa
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