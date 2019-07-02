Hisarcık'ta doğalgaz çalışmaları
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz çelik boru hattının geçeceği yaya kaldırımlarında Belediye tarafından parke taşı ve bordür söküm çalışması başlatıldı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:52 Kaynak: İHA
'nın Hisarcık
ilçesinde doğalgaz çelik boru hattının geçeceği yaya kaldırımlarında Belediye tarafından parke taşı ve bordür söküm çalışması başlatıldı.
Doğalgaz çelik boru hattının geçeceği 82. Yıl Mahallesi Mehmet Kurnaz
Bulvarı TOKİ Konutları istikametindeki yaya kaldırımlarında parke taşı ve bordür söküm çalışması başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan
, şehir içi boru hattının döşenmesi çalışmalarının yüzde 70'nin tamamlandığını belirtti,
Çalışkan," Hisarcık- Emet
arası12,5 kilometrelik mesafede halen devam eden çelik boru döşeme çalışmalarının yarısı tamamlanmış durumda. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Eylül
ayı içerisinde konutlarımızda doğalgaz yakımına başlayacağız inşallah" dedi. - KÜTAHYA
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