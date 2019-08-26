Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta düğünlerde toprak çömleklerde güveç eti ikramı
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Hisarcık'ta düğünlerde toprak çömleklerde güveç eti ikramı

1 saat önce

Hisarcık ilçesinde önceki yıllarda düğün yemeklerinin vazgeçilmez damak tadı olarak bilinen ve taş fırında odun ateşinde pişirilen güveç eti son günlerdeki bazı düğünlerde davetlilere toprak çömleklerde ikram edilmeye başlandı.

Hisarcık'ta düğünlerde toprak çömleklerde güveç eti ikramı, System.String[]

Hisarcık ilçesinde önceki yıllarda düğün yemeklerinin vazgeçilmez damak tadı olarak bilinen ve taş fırında odun ateşinde pişirilen güveç eti son günlerdeki bazı düğünlerde davetlilere toprak çömleklerde ikram edilmeye başlandı.


Sağlık personeli İbrahim Altınok'un oğlunun sünnet düğününde davetlilere büyük boy çömlek içerisinde ikram ettiği toprak çömlek içerisinde taş fırında, odun ateşiyle pişen güveç eti unutulmaz damak tadı ve kendine has kokusuyla büyük beğeni topladı.


Yörede yıllarca eski düğünlerde eşsiz damak tadı olan taş fırınlarda büyük çömleklerde pişirilen etin davetlilere ikram edildiğine dikkat çeken İbrahim Altınok, "Ancak son yıllarda düğünlerde tabldot düzenine geçilince doğranan etler kazanlarda pişirerek yemek yapılmaya başlandı. Haliyle kazanda pişirilen et, içerisine et, su ve tuzdan başka hiç bir şey eklenmeden kapalı toprak çömlekte yaklaşık 6 saat odun ateşinde pişirilen etin lezzetini hiçbir zaman vermez. Eskiden yöremizde vazgeçilmeyen yemeklerin başında gelen güveç etini unutturmamak ve yaşatmak adına oğlumun sünnet düğünde yemek menüsüne ekledim. Kendine has koku ve tadıyla güveç etini misafirlerimiz çok beğendi" dedi. (MA-EFE) - KÜTAHYA

İbrahim Altınok, Hisarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
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