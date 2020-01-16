Hisarcık'ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor - Son Dakika

Hisarcık'ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

7 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde onlarca abonenin elektrik sayacının zamanında okunmaması vatandaşın tepkisine neden oldu.

Hisarcık'ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde onlarca abonenin elektrik sayacının zamanında okunmaması vatandaşın tepkisine neden oldu.


Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, vatandaşlardan elektrik sayaçlarının okunmadığı yönünde gelen şikayetler üzerine 186 hattından elektrik sayacı okuma elemanı talep ettiğini söyledi.


Özkan," Gelen eleman ile birlikte mahallemizde bulunan ve elektrik sayacı okunmayan 50'den fazla evi tek tek gezerek elektrik sayaçlarını okuttuk. Bu arada ilçe merkezinde de bazı evlerin elektrik sayaçlarının okunmadığı yolunda şikayetler var. Bu durum sayaç okumaya gelen elemanın görevini tam yapmadığını gösteriyor. Bu konudaki şikayetler son dönemlerde iyice arttı. Ayda 250 TL. Elektrik tüketimi olan abonenin sayacına bir ay bakmadığın zaman öbür ay 500-600 TL'ye yükseliyor ve bu meblağı vatandaş ödemekte zorlanıyor. Ödemediği zaman ise elektriği kesiliyor. Vatandaş mağdur durumda. Sayaç okuyan şirket bu konuyu çözüme kavuşturmalı, eleman eksik ise eleman almalı, vatandaşı sayaç okuma telaşına düşürmemeli" diye konuştu. - KÜTAHYA

Şehitler Mahallesi, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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