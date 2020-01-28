Hisarcık'ta engelli genç yatağında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta engelli genç yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Hisarcık'ta engelli genç yatağında ölü bulundu

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde zihinsel engelli 16 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu.

Hisarcık'ta engelli genç yatağında ölü bulundu, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde zihinsel engelli 16 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kutlubeyler köyünde ikamet eden ağır zihinsel engelli, epilepsi hastası Kadir Yumruk'u (16) sabah saatlerinde ailesi yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Kadir Yumruk'un hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Devlet Hastanesine getirilen Yumruk'un cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi
Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 02:36:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hisarcık'ta engelli genç yatağında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]