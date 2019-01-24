Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Evlenen Çift Sayısında Artış

Hisarcık'ta Evlenen Çift Sayısında Artış

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2018 yılında bir önceki yıla oranla evlenmelerde artış görüldüğü bildirildi.

Hisarcık'ta Evlenen Çift Sayısında Artış, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2018 yılında bir önceki yıla oranla evlenmelerde artış görüldüğü bildirildi.

2018 yılında ilçe merkezinde belediye tarafından biri yabancı uyruklu olmak üzere 47 çiftin nikahının kıyıldığını belirten Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse, "2017 yılında ise 42 çiftin nikahı kıyılmış ve şehir dışında bulunan 1 kişiye evlenme izni verilmiştir" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

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