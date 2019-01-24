Hisarcık'ta Evlenen Çift Sayısında Artış
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2018 yılında bir önceki yıla oranla evlenmelerde artış görüldüğü bildirildi.
Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesinde 2018 yılında bir önceki yıla oranla evlenmelerde artış görüldüğü bildirildi.
2018 yılında ilçe merkezinde belediye tarafından biri yabancı uyruklu olmak üzere 47 çiftin nikahının kıyıldığını belirten Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse
, "2017 yılında ise 42 çiftin nikahı kıyılmış ve şehir dışında bulunan 1 kişiye evlenme izni verilmiştir" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:46 Kaynak: İHA
Bülent Arınç'tan "Gül, Parti Kurarsa Katılır mısınız?" Sorusuna Yanıt
24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor
Kocasını Öldürdü, Cesedini 4 Parçaya Bölüp, Bahçeye Gömdü
Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar