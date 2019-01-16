Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Filografi Kursu Açıldı

Hisarcık'ta Filografi Kursu Açıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Filografi Kursu' açıldığı bildirildi.

Hisarcık'ta Filografi Kursu Açıldı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Filografi Kursu' açıldığı bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Atölyesinde açılan "Çiviyle telin aşkı" olarak tanımlanan kursa, özellikle öğretmen ve memurların ilgi gösterdiğini söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, " Dünya çapında yapımı zor olduğu için unutulmaya yüz tutan el sanatlarından filografi, kursiyerlerimizin ellerinde yeniden hayat bulmaya başladı. El Sanatları Öğretmeni Leyla Çelik nezaretinde 14 kursiyerin katıldığı 120 saatlik kursta kursiyerlerimiz çivi ve teli ile değişik desenler örmeyi, farklı motifler oluşturmayı öğrenebilecektir. İlçemizde ilk defa açılan kursumuzda her geçen gün harika eserler ortaya çıkmaktadır" dedi.

Filografinin ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilip, belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler meydana getirilmesi sanatı olduğunu belirten El Sanatları Öğretmeni Leyla Çelik, "Filografi ile hat yazıları, simetri desenler, çizgi film karakterleri, amblemler, çiçekler, vav harfleri, bayrak, lale, hayvan figürleri, camiler ve sayamadığımız bir sürü figür. hayalinizde canlandırdığınız her şeyi çizip yapabilirsiniz. Bu çerçevede kursiyerlerimiz de çivi ve tel ile farklı desenler oluşturup yine değişik örme teknikleriyle birçok ürün elde edebileceklerdir" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Atanamayan Öğretmen Adayı Çareyi Köyünde Buldu Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:47:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Filografi Kursu Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]