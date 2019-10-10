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Hisarcık'ta Futsal Turnuvası

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında liseler arası Futsal Turnuvası düzenlendi.

Hisarcık'ta Futsal Turnuvası, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında liseler arası Futsal Turnuvası düzenlendi.


Kapalı Spor Salonunda yapılan turnuvaya Çok Programlı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Futsal takımları katıldı.


Tek devreli lig usulü yapılan müsabakalar sonunda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımı birinci, Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı ikinci ve Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı üçüncü oldu.


Liseler arası Futsal Turnuvasında dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Kütahya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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