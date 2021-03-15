Hisarcık'ta GES projesi için sözleşme imzalandı

Hisarcık Belediyesi 400 Kwe'lik Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için protokol imzaladı.

Belediye olarak çevreci ve gelir getirici yatırımlara önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Bozyaka mevkiindeki 12 bin dekar alana kuracağımız Güneş Enerji Santrali için A.C.M Proje Tasarım Mühendislik Elektrik Limitet Şirketi ile protokolü imzalayıp, yer teslimini yaptık. Sözleşme bedeli 2 milyon 748 bin liraya mal olacak Güneş Enerji Santrali 60 iş gününde tamamlanacak ve yılda 660 bin Kwe elektrik üretecek. 3 Yılda kendi yatırımını kendi karşılayacak olan tesisimiz sonraki yıllarda belediyemize ciddi bir gelir getirecek" dedi. - KÜTAHYA