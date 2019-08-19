Hisarcık'ta halk yerli kavunu tercih ediyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği ve kilosunu 2 liradan satışa sunduğu yerli kavunlar adeta kapışılıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği ve kilosunu 2 liradan satışa sunduğu yerli kavunlar adeta kapışılıyor.



Hasanlar köyünde 25 dönüm alana kavun ekimi yapan Fahrettin Demir, bir süre önce hasadına başladığı kavunları yetiştirme aşamasında suni gübre yerine sadece hayvan gübresi kullandığını söyledi.



Demir, " Kullandığım hayvan gübresi nedeniyle kavunlar çok sulu ve tatlı olmaktadır. Pazardaki kavunun kilosunun 2,5 TL'den satılması ve yerli kavun kadar lezzetli olmaması yüzünden doğal lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli organik kavunu tercih ediyor. Pazara getirdiğim kavunlar birkaç saat içerisinde tükeniyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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