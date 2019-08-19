Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta halk yerli kavunu tercih ediyor
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Hisarcık'ta halk yerli kavunu tercih ediyor

7 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği ve kilosunu 2 liradan satışa sunduğu yerli kavunlar adeta kapışılıyor.

Hisarcık'ta halk yerli kavunu tercih ediyor, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Fahrettin Demir isimli üreticinin yetiştirdiği ve kilosunu 2 liradan satışa sunduğu yerli kavunlar adeta kapışılıyor.

Hasanlar köyünde 25 dönüm alana kavun ekimi yapan Fahrettin Demir, bir süre önce hasadına başladığı kavunları yetiştirme aşamasında suni gübre yerine sadece hayvan gübresi kullandığını söyledi.

Demir, " Kullandığım hayvan gübresi nedeniyle kavunlar çok sulu ve tatlı olmaktadır. Pazardaki kavunun kilosunun 2,5 TL'den satılması ve yerli kavun kadar lezzetli olmaması yüzünden doğal lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli organik kavunu tercih ediyor. Pazara getirdiğim kavunlar birkaç saat içerisinde tükeniyor" diye konuştu. - KÜTAHYA
Fahrettin Demir, Hisarcık, Hasanlar, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
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