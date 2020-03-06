Hisarcık'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika
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Hisarcık'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması

7 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk, orta ve liseler arası İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Hisarcık'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk, orta ve liseler arası İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.


12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışması izleyenlerin duygulu anlar yaşamasına neden oldu.


İlçe genelindeki ilk, orta ve liselerden yarışmaya katılan öğrencilerden bazıları İstiklal Marşını yüksek sesle, bazıları duygulu bir tonda, bazıları da beden dilini kullanarak okuyup jüri üyelerinden yüksek puan almak için tüm hünerlerini gösterdiler.


Jüri üyelikleri İlkokul Kategorisinde: Türkçe Öğretmenleri İbrahim Karasaç, Yener Akçakaya ve Zehra Yavuz, Ortaokul Kategorisinde; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Sebile Çakmak Reçan, S. Ali Baltacı ve Yunus Sevim, Lise Kategorisinde; Türkçe Öğretmenleri Arif Sinan Güngör, Bedia Kızılçay ve Esma Kahveci'den oluştu.


Yarışmada jüri üyeleri öğrencilerin diksiyon, ezbere okuma, vurgu ve tonlama, beden dilini kullanma, ses tonunu ve nefesini ayarlama, sahne ve konuya hakimiyet kriterlerini göz önüne alarak 100 üzerinden puan verdiler.


Yarışma sonunda, İlkokullar arası yarışmada Cumhuriyet İlkokulundan Zeynep Şimal Tanık birinci, Atatürk İlkokulundan Sümeyye Dane ikinci, Dereköy İlkokulundan Ayşe İrem Sapmaz üçüncü oldu.


Ortaokullar arası yarışmada Kutluhallar Ortaokulundan Emine Nur Kocabıyık birinci, Dereköy Ortaokulundan Fadime Ölmez ikinci, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Meryem Azra Yılmaz üçüncü oldu.


Liseler arası yarışmada Çok Programlı Anadolu Lisesinden Mehmet Çelik birinci, Anadolu İmam Hatip Lisesinden Nimet Arı ikinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Rabia Düşer ise üçüncü oldu.


Yarışmada dereceye giren öğrencilere İstiklal Marşının kabul yıl dönümü programında çeşitli hediyeler verilecek. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:59 Kaynak: İHA
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