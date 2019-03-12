Hisarcık'ta İstiklal Marşı'nı Güzel Okuyanlar Ödüllendirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen İstiklal Marşının Kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programında bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul öncesi, ilk, orta ve liseler arası İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren Okul öncesi öğrencileri arasında birinci olan Hasanlar Ortaokulu ana sınıfından Burak Çoban, ikinci olan Kutluhallar Ortaokulu ana sınıfından Melisa Yenilmez, üçüncü olan Atatürk İlkokulu ana sınıfından Eylül Zehra Özyurt, İlkokullar arası yarışmada birinci olan Cumhuriyet İlkokulundan Zeynep Şimal Tanık, ikinci olan Kutluhallar İlkokulundan Ayşe Naz Varol, üçüncü olan Dereköy İlkokulundan Fadime Ölmez, Ortaokullar arası yarışmada birinci olan Kutluhallar Ortaokulundan Emine Nur Kocabıyık, ikinci olan Dereköy Ortaokulundan Sude Ölmez, üçüncü olan Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Ayşe Miraç Özyurt, Liseler arası yarışmada birinci olan Çok Programlı Anadolu Lisesinden Mehmet Çelik, ikinci olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Melike Karadana, üçüncü olan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Nimet Arı, Belediye Başkanı Faruk Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül ve protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.



Yarışmada birinci gelen öğrencilerin İstiklal Marşını okumaları salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. - KÜTAHYA

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