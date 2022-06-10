Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hisarcık ilçesi Şeyhçakır Köyü Üçtepeler mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı operasyonda H.A.Ö., M.Ö., S.S., Y.K., Y.Y., M.K., O.K., M.Ç. ve A.Ö. isimli 9 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. Jandarmanın bölgede yaptığı aramada 1 adet Jeneratör, 1 adet elektrikli mini vinç, 1 adet el detektörü, 10 adet define arama çubuğu ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hisarcık'ta jandarmadan izinsiz kazı operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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