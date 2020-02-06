Son Dakika › Güncel › Hisarcık'ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı - Son Dakika
Hisarcık'ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı
6 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamamköy'de kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine yenilerinin dikilmemesi ve kopan hatlar yüzünden köyde bir aydan bu yana internet yok, sabit telefonlar ise çalışmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamamköy'de kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine yenilerinin dikilmemesi ve kopan hatlar yüzünden köyde bir aydan bu yana internet yok, sabit telefonlar ise çalışmıyor.
Köy muhtarı Ahmet Çalışkan, Hanyeri mevkiinde kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine dikilmesi için yetkililere gerekli müracaatı yaptıklarını belirterek, "Kesilen direkler ve kopan hatlar yüzünden köyümüzde 1 ayı aşkın süredir internet yok ve sabit telefonlar çalışmıyor. Yetkililerce bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Kablo hırsızlarının ceremesini köylü vatandaş çekiyor. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı CNN Türk'te uçak kazası için bağlanıp siyaset yapan pilotu yayından aldılar Türkiye, Van'daki çığ felaketini konuşurken Giresun'dan gelen görüntü dehşete düşürdü Pablo Escobar'ın kardeşinin yeni telefonunun tanıtım videosu çok konuşulacak