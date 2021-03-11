Hisarcık'ta kadın kooperatifi kurma çalışmaları - Son Dakika

Hisarcık'ta kadın kooperatifi kurma çalışmaları
11.03.2021 10:52
Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ilçede kadın kooperatifi kurulması konusunu istişare etmek amacıyla kadınlarla bir araya geldi.
Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ilçede kadın kooperatifi kurulması konusunu istişare etmek amacıyla kadınlarla bir araya geldi.
Kaymakam Buğra Karadağ ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ilçede istihdamın artması, işsizlik oranın azalması, kadınların da ekonomik hayatta daha çok yer almaları adına üretimin, birikimin, bereketin sembolü olan kooperatifler kurarak işsiz kadınlara destek olmak için Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda kadınlarla bir araya gelerek konuyla ilgili istişarelerde bulundu. - KÜTAHYA
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