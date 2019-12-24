Hisarcık'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hisarcık'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' - Son Dakika

Hisarcık'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, 2019-2020 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla Kaymakam Buğra...

Hisarcık'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı', System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, 2019-2020 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.


İlçedeki tüm daire amirlerinin katılım sağladığı toplantıda Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Seçil Sargın Yaman tarafından yapılan sunumda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile eşgüdüm halinde uygulanacak 75 maddelik plan kapsamında yer alan tedbirlerin etkin şekilde uygulanması vurgulandı. - KÜTAHYA

Hisarcık, Karadağ, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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