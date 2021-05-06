Hisarcık'ta kamu personeli denetim için sahada - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde uzaktan ve esnek çalışan kamu personeli, tam kapanma sürecinde hafta içi ilçede kontrol noktaları oluşturarak emniyet güçlerine destek veriyor.

6 nokta ve güzergahta günde 2 saat vardiya usulü görevli uzaktan ve esnek çalışan kamu personelinden oluşan 24 kişilik ekip araç ve yayaların izin belgesi denetimini yaparak olumsuz bir durumda emniyet güçlerine haber veriyorlar. - KÜTAHYA