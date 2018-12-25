Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Karakalem Resim Kursu

Hisarcık'ta Karakalem Resim Kursu

2 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Okullar Hayat Olsun" Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik Karakalem Resim kursu açıldığı bildirildi.

Hisarcık'ta Karakalem Resim Kursu, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Okullar Hayat Olsun" Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik Karakalem Resim kursu açıldığı bildirildi.

Çok Programlı Anadolu Lisesinde Eğitmen Sena Özyurt nezaretinde açılan 14 öğrencinin katıldığı ilk dönem 120 saatlik kursta öğrencilere cansız obje, canlı obje ile canlı model çizimleri, perspektif, figür, mekan ve tasarım çizimleri başlıklarında eğitim veriliyor.

120 saatlik kursun ikinci dönemde de devam edeceğini ifade eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, Karakalem Resim kursu açmaktaki amaçlarının; Görsel zeka alanında kabiliyetli öğrencileri keşfetmek, yeteneğinin farkında olanları eğitmek ve güzel sanatlar sınavlarına hazırlamak olduğunu söyledi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:35 Kaynak: İHA

Kütahya, Hisarcık, Güncel
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