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Hisarcık'ta kış lastiği denetimi

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince denetimler yapılıyor.

Hisarcık'ta kış lastiği denetimi, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince denetimler yapılıyor.


1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri, Hisarcık- Emet karayolunun 2. Kilometresinde denetim yaptı. Durdurulan kamyon ve büyük araçlarda kış lastiği diş derinliğinin en az 4 milimetre, minibüs ve kamyonetlerde ise 1,6 milimetre olup olmadığı kontrol edildi. Sürücüler kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirilirken, kar lastiği takmayan ticari araç sahiplerine ise 625 lira para cezası kesildi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği denetimlerinin aralıksız süreceğini belirttiler. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Aralık, Emet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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