Son Dakika › Güncel › Hisarcık'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
Hisarcık'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı
6 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Mustafa Şen, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinasyonunda ilçe merkezinde 25 ihtiyaç sahibine gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını belirterek, gıda kolisi dağıtımına önümüzdeki günlerde köylerde devam edileceğini söyledi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin