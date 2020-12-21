Hisarcık'ta Kızılay, iş yeri kapanan esnaflara gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Hisarcık'ta Kızılay, iş yeri kapanan esnaflara gıda kolisi dağıttı
21.12.2020 11:39
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs mücadele kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde işyeri kapanan esnaflara gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs mücadele kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde işyeri kapanan esnaflara gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe ve köylerde faaliyetlerine ara verilen kahvehane ve kantin gibi işletme sahiplerine destek olmak amacıyla Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği, Genç Kızılay ve gönüllülerden oluşan ekipleriyle 30 gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şen," İnşallah bu zor günleri kurallara harfiyen uyarak, dayanışma içerisinde hep birlikte atlatacağız" dedi. - KÜTAHYA
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