Hisarcık'ta Korona virüs köy ekmeğine talebi arttırdı - Son Dakika

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Hisarcık'ta Korona virüs köy ekmeğine talebi arttırdı
6 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs nedeniyle mahalle fırınlarında köy ekmeği yapımının arttığı bildirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs nedeniyle mahalle fırınlarında köy ekmeği yapımının arttığı bildirildi.
Ekşi mayayla odun ateşinde pişirdikleri köy ekmeğini uzun süre dondurucularda bayatlamadan muhafaza ettiklerini söyleyen ev hanımı Alime Türk," Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkmanın riskli olduğu şu günlerde mahalle fırınlarında köy ekmeği yapımı arttı. Bizler fırınlarda en az 30-35 tane köy ekmeği pişiriyor ve bu ekmekleri uzun süre tüketiyoruz. Böylece 1-2 ay ekmek almak için dışarıya çıkmak zorunda kalmıyoruz. Bu sayede Korona virüs tedbirlerine de uyum sağlamış oluyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
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