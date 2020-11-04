Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklanmasının ardından polis ekipleri denetim yaptı.
Hisarcık Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, ilçe merkezindeki evleri gezerek misafir olup olmadığını denetledi.
Hane sahiplerine ilçede misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığını hatırlatan ekipler, ayrıca vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hisarcık'ta koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetimler sürüyor - Son Dakika