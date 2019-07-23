Hisarcık'ta köy enerji nakil hatlarında yenileme çalışması
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, (OEDAŞ) tarafından köy enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
'nın Hisarcık
ilçesinde Osmangazi
Elektrik Dağıtım AŞ, (OEDAŞ) tarafından köy enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.
25 köyün enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yapılacağını belirten AK Parti
İlçe Başkanı Ali Var
," OEDAŞ'ın bakım ve onarım programı kapsamında tüm köylerimizi kapsayan enerji nakil hatlarında ahşap elektrik direklerinin yerine yeni beton direklerin dikimi yapılacak, yıpranan beton direkler ise yenileriyle değiştirilecek. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan trafo ve panolar yenileriyle değiştirilecek. Köylerimizin enerji nakil hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları sayesinde bölgemizdeki elektrik arıza ve kesintileri en aza inmiş olacak" dedi. - KÜTAHYA
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