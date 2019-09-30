Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta köy yollarına BSK asfalt
Son Dakika Güncel Haber

Hisarcık'ta köy yollarına BSK asfalt

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler, Ulaşlar köyleri ile Simav ilçesi Kestel köyleri arasındaki 5,5 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Hisarcık'ta köy yollarına BSK asfalt, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler, Ulaşlar köyleri ile Simav ilçesi Kestel köyleri arasındaki 5,5 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.


İl Özel İdaresi asfalt ekipleri tarafından Kutlubeyler, Ulaşlar ve Simav ilçesi Kestel köy yolundaki asfalt çalışmalarını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Yol Şube Müdürü Rıfat Hatipoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen ile birlikte yerinde inceleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, 5,5 kilometrelik köy yollarındaki bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.


AK Parti'nin istismar siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yaptığını ifade eden Var, "Bundan dolayı hizmetlerimiz ve eserlerimizi halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Bu noktada her zaman bizlere destek sağlayan Vali Ömer Toraman'a, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak'a, Yol Şube Müdürü Rıfat Hatipoğlu ile İl Genel Meclisi Üyelerimiz İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Kestel, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah
İBB'den deprem toplantısı açıklaması: İmamoğlu hedef gösteriliyor Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı Yargıtay'dan FETÖ kriterleri: Dijitürk iptali, himmet ve gazete aboneliği örgüt üyeliği sayılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 12:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta köy yollarına BSK asfalt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]