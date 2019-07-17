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Hisarcık'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Müftülük İlçe Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında "Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü ile Müftülük İlçe Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında "Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Merkez Çarşı Camiinde düzenlenen Kuran-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması ilkokul kız-erkek, ortaokul kız-erkek olarak 4 kategoride gerçekleştirildi. Jüri üyeliklerini Müftü Mustafa Arda ve Vaiz Bilal Aydoğdu'nun yaptığı yarışmaya 14 öğrenci katıldı.

Yarışma sonunda; İlkokul Kızlar Kategorisinde; Gülay Kocabıyık birinci olurken, erkeklerde ise; İbrahim Gümüştekin birinci, Melih Ayyıldız ikinci, Yiğit Gündüz üçüncü oldu.

Ortaokul Kızlar Kategorisinde; Emine Nur Kocabıyık birinci, Nisa Nur Dane ikinci, Emine Gümüştekin üçüncü oldu. Erkeklerde ise; Eyyüp Eren Aygün birinci, Tahsin Çalışkan ikinci ve Cevdet Demirtaş üçüncü oldu.

Ödül töreni öncesi öğrencilere seslenen Müftü Mustafa Arda," Eksikleriniz ve kusurlarınız var. İleride daha güzel olacak inşallah. Allah sizleri imandan, İslam'dan, Kur'andan ayırmasın" dedi.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere hayırsever esnaf ve vatandaşların katkılarıyla Kaymakam Hasan Musab Okatan, Müftü Mustafa Arda ve Vaiz Bilal Aydoğdu tarafından çeşitli hediyeler ve bir miktar para ödülü verildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
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