Hisarcık'ta kurulan pazarın günü değişti - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günleri kurulan pazarın gününün Perşembe'ye alındığı bildirildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede Korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günü kurulan pazarın kısıtlama süresince Perşembe günü vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.
Çalışkan, "Vatandaşlarımızdan pazar yerinde toplumsal sağlığımızı korumada büyük önem arz eden maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA
- Kaynak: İHA
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