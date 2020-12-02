Hisarcık'ta kurulan pazarın günü değişti - Son Dakika

Hisarcık'ta kurulan pazarın günü değişti

02.12.2020 13:23
Hisarcık'ta kurulan pazarın günü değişti, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günleri kurulan pazarın gününün Perşembe'ye alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günleri kurulan pazarın gününün Perşembe'ye alındığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede Korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günü kurulan pazarın kısıtlama süresince Perşembe günü vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Çalışkan, "Vatandaşlarımızdan pazar yerinde toplumsal sağlığımızı korumada büyük önem arz eden maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta kurulan pazarın günü değişti

Koronavirüs, Hisarcık, Kütahya, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hisarcık'ta kurulan pazarın günü değişti - Son Dakika


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