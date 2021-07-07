Hisarcık'ta mezarlık temizliği - Son Dakika

Hisarcık Belediyesince ilçe mezarlığında Kurban Bayramı öncesinde yabani ot biçimi ve bakım çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe mezarlığında her yıl düzenli olarak ot biçme ve bakım çalışması yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Mezarlık temizliğinde önceliğimiz Kurban Bayramından önce mezar çevresindeki otların temizlenerek mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntı yaşanmasına mahal vermemektir. Bu nedenle açık alan ve mezar aralarını motorlu sırt tırpanı ve tırmıkla temizleme çalışmaları tamamlanmıştır. Artık halkımız daha bakımlı ve temiz bir mezarlıkta ziyaretlerini ve cenaze defin işlemlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir" dedi. - KÜTAHYA