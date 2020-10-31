Son dakika haber | Hisarcık'ta ev ziyaretleri yasaklandı
31.10.2020 11:22
Son dakika haber: KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez ve köylerinde yaşayan vatandaşların misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığı açıklandı.
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez ve köylerinde yaşayan vatandaşların misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığı açıklandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması üzerine misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığını açıkladı. Kurul kararında, "Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle ilçemiz merkez ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın misafirlik ve ev ziyaretlerine gelip gitmeleri yasaklanmıştır. Alınan bu yasaklama kararına uymayıp misafirliğe ve hane ziyaretlerine giden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
Son Dakika Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi