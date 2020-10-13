Hisarcık'ta öğretmenler fidan dikti - Son Dakika

Hisarcık'ta öğretmenler fidan dikti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde öğretmen ve okul idarecileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine okul bahçelerine fidan dikti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde öğretmen ve okul idarecileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine okul bahçelerine fidan dikti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etmesinin ardından Hisarcık ilçe merkezi ve köy okullarındaki öğretmen ve okul idarecilerinin okul bahçelerine bir fidan dikip can suyu verdiklerini söyledi. - KÜTAHYA

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