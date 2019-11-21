Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta 'Öğretmenler Günü' Futsal şampiyonu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
Son Dakika Spor Hisarcık'ta 'Öğretmenler Günü' Futsal şampiyonu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi - Son Dakika Spor

Hisarcık'ta 'Öğretmenler Günü' Futsal şampiyonu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü futsal turnuvasında 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Hisarcık'ta 'Öğretmenler Günü' Futsal şampiyonu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü futsal turnuvasında 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi şampiyon oldu.


Kapalı Spor Salonunda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında oynanan ve hayli çekişmeli geçen final maçı 6-6 sona erdi. Penaltı atışları sonunda rakibini 8-7 yenen 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi turnuvanın şampiyonu olurken, Dereköy Ortaokulu üçüncü oldu.


Futsal müsabakaları sonunda dereceye giren takımlara kupaları İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar tarafından verildi. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Kütahya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:46 Kaynak: İHA
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